23 Elazığ FK, ara dönem hazırlıklarına salı günü kendi tesislerinde başlayacak.

23 Elazığ FK, ara dönem hazırlıklarına salı günü kendi tesislerinde başlayacak.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve yaşanan maddi problemlerden ötürü bir türlü ara dönem hazırlıklarına başlayamayan 23 Elazığ FK’da, kriz aşıldı. Futbolculara alacaklarını tahsil eden ve ara dönem hazırlıklarının başlamasının önünü açan yönetim, krizi çözüme kavuşturdu. Salı günü Teknik Sorumlu Samet Ersöz yönetiminde kulüp tesislerinde bir araya gelecek olan teknik heyet ve futbolcular saat 14.00’te ara dönem hazırlıklarının ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Çalışmaya tüm futbolcuların katılması bekleniyor.

Geç başlayacak olmalarının dezavantaj oluşturmayacağını ifade eden Teknik Sorumlu Samet Ersöz, “Her takımda olabilecek bir sıkıntı bu. Biz sıkı bir antrenman programı uygulayarak ikinci yarıya açığımızı kapatacağız ve ikinci yarıya hazır halde gireceğiz. Takımdan ayrılan futbolcularımız oldu. Yerlerine yeni transferler yapmak gayretindeyiz” dedi.