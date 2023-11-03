TFF 3. Lig 4. Grubun 9. haftasında 23 Elazığ FK, deplasmanda Muş 1984 Muşspor’la karşılaşacak.

TFF 3. Lig 4. Grubun 9. haftasında 23 Elazığ FK, deplasmanda Muşspor’la karşılaşacak. Ligde son 4 maçında yenilmezlik serisi yakalayan ve hafta içi Ziraat Türkiye Kupasından elenerek tek hedefi lig kalan bordo-beyazlılar Muş deplasmanına cumartesi günü öğlen sonu gidecek. Maçın son çalışmasını kendi tesislerinde yapan 23 Elazığ FK’da eksik yada cezalı oyuncu bulunmuyor. Pazar günü saat 14.00’te Muş Şehir Stadında oynanacak olan maçı İzmir bölgesinden Mehmet Çağatay Lakot yönetecek.