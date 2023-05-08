TFF 3. Lig 2. Grup’un 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor’a mağlup olan 23 Elazığ FK, rakiplerinin puan kaybettiği haftada matematiksel olarak kümede kalmayı garantiledi.

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 2. Grup’un 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor’a 3-0 yenildi. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Bordo-Beyazlılar, bu sonucun ardından rakiplerinin de puan kaybetmesiyle son 2 maç öncesi matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Grupta Yeşilyurt DÇ. Ofspor’un matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşirken, Bayrampaşa kümede kalmak için Darıca Gençlerbirliği ile mücadelesine devam ediyor.

34 puanla haftayı 10. basamakta geçen 23 Elazığ FK, grubun 33. haftasında evinde Kırıkkale Büyük Anadolu ile karşılaşacak.