Bordo-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevi için son olarak Osmaniyespor FK’yı çalıştıran Mehmet Hakkı Hocaoğlu ile anlaştı.

Teknik sorumlu Samet Ersöz’den boşalan teknik direktörlük koltuğu için 23 Elazığ FK, son olarak Osmaniyespor FK’yı çalıştıran Mehmet Hakkı Hocaoğlu ile el sıkıştı. Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Osmaniyespor’da son olarak görev yapan Hocaoğlu, yarın veya cumartesi günü Elazığ’a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

1975 Hatay doğumlu olan Hocaoğlu, teknik direktörlük kariyerine Anadolu Üsküdar 1908’de başladı. Sivasspor U21 takımı, 1930 Bafraspor, Payas Belediyespor, Atakum Belediye, Çarşambaspor, Sinopspor, Erbaaspor ve Kırşehir Belediyespor’u çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı son olarak Osmaniyespor’da görev yaptı. Hocaoğlu, deprem felaketi sonrası takımının ligden çekilmesiyle geçtiğimiz sezon 6 şubat tarihinden sonra hiçbir takımda görev yapmadı.