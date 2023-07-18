23 Elazığ FK, Teknik Sorumlu Samet Ersöz’le emeklerinden dolayı teşekkür ederek yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden 23 Elazığ FK, Teknik Sorumlu Samet Ersöz’le yollarını ayırdığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Ender Çınar’la yolların ayrılması sonrası göreve başlayan Ersöz yönetiminde Bordo-Beyazlı ekip, son haftalardaki büyük mücadelesiyle kümede kalmayı başarmıştı. Ayrılığa ilişkin kulüpten yapılan açıklamada; “Bugün itibariyle kulübümüzün Teknik Direktörlüğünü üstlenen Samet Ersöz ve ekibi ile yollarımız ayrılmıştır. Samet Ersöz ve ekibine bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz” denildi.