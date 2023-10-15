TFF 3. Lig 4. Grup’un 6. haftasında 23 Elazığ FK, deplasmanda Çatalcaspor’la karşılaşacak.

Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda son iki maçını kazanarak moral bulan 23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 4. Grup’un 6. haftasında Çatalcaspor’un konuğu olacak. Zorlu maç için İstanbul’a giden Elazığ ekibinde eksik yada cezalı futbolcu bulunmuyor. 23 Elazığ FK’nın TFF 3. Lig 4. Grup’un 6. haftasında Çatalcaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Sinop Bölgesi’nden C klasman hakemi Erdal Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Trabzon Bölgesi’nden Ali Rıza Öztürk ile Samsun Bölgesi’nden Coşkun Yalçın yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Ordu Bölgesi’nden Ümit Gürsoy görevlendirildi. 16 Ekim Pazartesi günü saat 15.30’da başlayacak olan maç Çatalca İzzettin Stadı’nda oynanacak.