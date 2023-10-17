TFF 3. Lig 4. Grup’un 6. haftasında Çatalcaspor’la deplasmanda berabere kalan 23 Elazığ FK, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
TFF 3. Lig 4. Grup 6. hafta maçında 23 Elazığ FK deplasmanda karşılaştığı Çatalcaspor’la 1-1 berabere kaldı. Çatalca İzzettin Stadyumu’nda oynanan maçın 32. dakikasında ev sahibi takım Furkan Orak’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Uzun süre üstünlüğünü koruyan Çatalcaspor’a 90+4. dakikada Ömer Faruk Acı’yla cevap veren 23 Elazığ FK, sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Bordo-Beyazlı ekip Balıkesirspor deplasmanında aldığı beraberliğin ardından Çatalcaspor deplasmanından da 1 puanla döndü. Son iç saha maçında ise 23 Elazığ FK, Bursa Yıldırımspor’u 3-1 yenmişti. 6 puana yükselen 23 Elazığ FK, grubun 7. haftasında evinde Nevşehir Belediyespor’la karşı karşıya gelecek.