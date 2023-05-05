TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden 23 Elazığ FK, hafta sonu Ayvalıkgücü Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grubun 32. haftasında 23 Elazığ FK deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kalan ve küme düşme hattıyla arasına son 3 maç öncesi 8 puan fark koyan bordo-beyazlılar, rakiplerine nazaran oldukça rahat bir konumda. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor açısından Play-Off yarışında bu maç önemli bir yer tutuyor.

7 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te Ayvalık Hüsnü Uğural Stadında oynanacak olan maçı Ankara Bölgesi C klasman hakemi Yusuf Güneş yönetecek.