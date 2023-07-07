Sivas’ta özel bir firmada 23 çalışan gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Sivas Valiliği yaptığı açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre olay bugün sabaha do gece saatlerinde bir özel firmada meydana geldi. Firmada gece vardiyasında çalışan 23 işçi yedikleri kuru fasulye, bulgur pilavı ve soğuk çorba yemeklerinden sonra rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine rahatsızlanan işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ayakta tedavi edilen hastaların taburcu olduğu öğrenildi. Sivas Valiliği konuyla ilgili açıklamada yaptı. Sivas Valiliği yaptığı açıklamada, “07.07.2023 gece saatlerinde bir özel firmada çalışan 23 kişi gece vardiyasında yedikleri Kuru Fasulye, Bulgur Pilavı ve Soğuk Çorba yemeklerinden dolayı gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesine başvurmuştur. Vatandaşlarımızın Numune Hastanesi Acil Servisinde ayakta tedavileri tamamlanmış olup tamamı taburcu edilmiştir. Şuan için herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce söz konusu yemeklerden analizi yapılmak üzere numune alınmış olup olayla ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.