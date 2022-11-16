Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla operasyon düzenledi. Belirlenen 23 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 14 hırsızlık şüphelisini çaldıkları malzemeler ile yakaladı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

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