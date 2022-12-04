Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Almanya’nın en iyi performans sanatçıları olan Stephan Weh ve Marcel Dorn’dan oluşan Pianotainment’ın eğlenceyi ve virtüözlüğü buluşturdukları muhteşem dört el piyano gösterisi ile başladı. İlk kez Türkiye’ye gelen ikili, biletleri günler öncesinde tükenen konserlerinde müzikseverlere unutulmaz bir yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Almanya’nın en iyi performans sanatçıları olan Stephan Weh ve Marcel Dorn’dan oluşan Pianotainment’ın eğlenceyi ve virtüözlüğü buluşturdukları muhteşem dört el piyano gösterisi ile başladı. İlk kez Türkiye’ye gelen ikili, biletleri günler öncesinde tükenen konserlerinde müzikseverlere unutulmaz bir yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sanat etkinliklerinden olan 22. Uluslararası Piyano Festivali, müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir konser ile açılış yaptı. Muhteşem gece Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer’in konuşması ile başladı. Festivalin Türkiye’nin ve Antalya’nın yüz akı olduğunu belirten Tuncer, “Bu yıl 22’ncisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Antalya Piyano Festivalimiz, bizleri bir kez daha, insanlığın ortak paydası ve evrensel dili olan müziğin çatısı altında bir araya getirdi” dedi.

Almanya’nın en iyi performans sanatçıları olan Stephan Weh ve Marcel Dorn’dan oluşan Pianotainment’ın piyano komedisi ile virtüözlüğün mükemmel birleşimi olarak tanımlanan gösterileri, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. İlk kez Türkiye’ye gelen Pianotainment grubu, renkli sahne performansları ve sürprizleriyle seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Müziği mizahla birleştiren eğlenceli ikili; doğum günü şarkısını farklı ülkelere göre çaldıkları bölümde ve gece boyunca yaptıkları esprilerle salonda kahkaha fırtınası estirdi.

Sanal bateri çaldılar

Konser boyunca seyircilerle iletişim halinde olan Pianotainment grubu dans ettikleri, farklı enstrümanlar çaldıkları renkli ve kendilerine özgü sahne şovlarıyla seyircilerden tam not aldılar. Grubun bateristi Magnus Dauner’in solo performansı ile ikilinin telefon uygulamasıyla yaptıkları sanal bateri şov, dakikalarca alkış yağmuruna tutuldu. Grup konserini, seyircilerle çektikleri selfie ile noktaladı.

Pianotainment grubuna gecenin sonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Oktay Başaran tarafından teşekkür plaketi ve çiçek verildi. Biletleri günler öncesinden tükenen ve müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Festival, 11 Aralık’a kadar yıldızlar geçidine sahne olacak.