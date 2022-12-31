Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından 228. kez şehit mevlidi düzenlendi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından 228. kez şehit mevlidi düzenlendi.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen mevlitte din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, 12. ay şehitleri Yaşar Şen, Süleyman Selçuk, Abdurrahman İspir, Mustafa Öztürk, Samet Keleş, Servet Arslan ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

228 aydır devam eden mevlidin açılış konuşmasını gerçekleştiren EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "228. kez düzenlediğimiz şehitleri anma ve mevdit programında bizlere eşlik eden Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’a, Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu’ya, Türk Kızılay Gönüllüleri ekibine ve bugün bizlerle olan tüm katılımcılara teşekkürlerimi iletiyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Her zaman şehit ailelerimizin destekçisi olacağız"

Şehitleri anma programında konuşma yapan Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “228.’si düzenlenen şehitleri anma ve mevlit programında, bu birliktelikte sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Böyle değerli bir vakıfta düzenli şekilde bu kadar güzel programların yapılması bizleri çok mutlu etmektedir. Bizler var olduğumuz sürece her zaman şehit ailelerimizin ve kolluk kuvvetlerimizin destekçisi olacağız. Yaklaşan yeni yılda ise şehit haberi almadan, mutlu ve huzurlu geçirmeyi diliyoruz. Burada bizlere katılan herkese çok teşekkür ediyor, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Programın sonunda Türk Kızılay Gönüllüleri ekibi tarafından katılımcılara kıymalı pide, tatlı ve ayran ikram edildi.