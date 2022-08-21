Edirne’de düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde jandarma ekiplerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gönderildi. Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.

Edirne’de güvenlik güçleri tarafından farklı tarihlerde yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

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