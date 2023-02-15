Kahramanmaraş’ta depremin 222. saatinde Özdemir Apartmanı’nda eşi ve kızını kaybeden 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nu canlı olarak kurtaran İNDAK ekipleri o anları anlattı.

Kahramanmaraş’ta depremin 222. saatinde Özdemir Apartmanı’nda eşi ve kızını kaybeden 42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nu canlı olarak kurtaran İNDAK ekipleri o anları anlattı.

Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “İlk günden beri buradayız. Artık son iki apartman kalmıştı, herkese cenazeleri teslim ediyoruz. Bizim de umudumuz yoktu. Allah’tan umut kesilmediğini bir kez daha gördük. Son tablayı kaldırdık, 4 cenaze vardı, almaya çalışıyorduk. İçerden ’İmdat’ diye ses geldi. Ayaklarımızın bağı kesildi, sevinçten havaya uçtuk. Kontak kurduk. Aradığımız kişiydi. Sağlamdı. Dışardakilerden daha iyiydi. Anlatacak bir şey bulamıyorum. Kaç saat oldu. Yemeden içmeden toprak altında sapasağlam. Allah’a şükürler olsun” diye konuştu.

"Hızlı şekilde bir saatte koordine olduk, elimizden gelen bütün çabaları gösterdik"

İNDAK ekibinden Yahya Bozkurt da şunları söyledi:

“Depremin olduğu ilk gün ekibimiz intikal etti. Yoğun çalışmalar sonrası 11 canlı çıkardık, 70 tane de cenazemiz vardı. Teslim ettik. Son günleri yaşıyoruz. Birçok ekip ayrıldı. Biz de bölgede arkamızda cenaze bırakmak istemedik. Son cenazeyi teslim edene kadar acılarına ortak olmak istedik. Son 4 cenazemiz var ümidiyle girdik. Allah’ın hikmeti, Melike ablanın ’İmdat’ sesini duyduk. Hızlı şekilde bir saatte koordine olduk. Biz elimizden gelen bütün çabaları gösterdik. Sağlık durumu gayet iyiydi. Söylediğimiz her şeye tepki veriyordu. Sorduklarımıza sağlıklı cevap veriyordu. Maalesef yanında eşi ve kızı da hayatını kaybetmişti. Rabbim bir daha acıları göstermesin.”

Melike İmamoğlu, tedavisinin gerçekleşmesi için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.