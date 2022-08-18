Diyabet hastalığı ve neden olduğu hastalıklarla 22 yıldır mücadele eden 52 yaşındaki Elife Bodur, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı diyabet cerrahi ile sağlığına kavuştu.

Diyabet hastalığı ve neden olduğu hastalıklarla 22 yıldır mücadele eden 52 yaşındaki Elife Bodur, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı diyabet cerrahi ile sağlığına kavuştu.

Ameliyatın ardından İnsülin ve ilaç kullanımını bırakan Bodur, ”Adeta yeniden doğdum” dedi. Kahramanmaraş’ta yaşayan ve 22 yıldır şeker hastalığı ile mücadele eden 52 yaşındaki Elife Bodur, hayatını olumsuz yönde etkileyen bu hastalıktan kurtulmak için arayışa girdi. Ameliyatla sağlığına kavuşan kişilerle iletişime geçen Bodur, kendisi de bu hastalıktan kurtulmak için Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede metabolik cerrahi ekibi tarafından yapılan muayene ve çerçeveli tetkiklerin ardından ameliyat için bir engelinin olmadığı belirlenen Bodur, vakit kaybedilmeden Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından ameliyata alındı.

“Yeniden doğmuş gibiyim”

Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ve 4 gün sonra taburcu olan Bodur, “Tam 22 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Günde 4 kez insülin ve ilaç kullanmama rağmen şeker değerim 600 mg’lere kadar çıkıyordu. Şeker hastalığına bağlı sağlık sorunlarım da vardı. ANKA Hastanesi’nde diyabet ameliyatı olan kişilerin hastalıktan kurtulduğunu gördüm. Ben de bu hastalıktan bir an önce kurtulmak istiyordum. Çok şükür ameliyatım güzel geçti. Şeker değerim hemen normal seviyelere düştü. Ameliyatın ardından insülin ve ilaç kullanmayı bıraktım. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Benimle ilgilenen doktorlarıma ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “Hastamız 22 yıl boyunca tip 2 diyabet ile yaşamış. İnsülin ve ilaç kullanmasına rağmen hastalık durmak yerine hep ilerlemiş. 22 yıllık hastamız kurtulmayı arzu eden hastamız bizlere ulaştı. Biz de ameliyat için koşulların uyduğunu tespit ettik. Ameliyat başarılı geçti. Artık tükettiği ilaç sayısı ve kullandığı insülin sıfır. Çünkü artık kendisi Tip 2 diyabet hastası değil. Tip 2 diyabet hastaları gündelik yaşamlarına devam etmek için ilaç ve insülin kullanmak durumunda kalıyor. Ancak sürekli almaları gereken ilaçların yan etkileri oluşuyor. Üstelik kullanılan ilaçlara rağmen hastalık ilerleyebiliyor. Bu ilaçlar hastalığı tam olarak kontrol altında tutmadığı zaman cerrahi tedavi düşünülmesi gerekir. Hastalık sonrası oluşan zaman kaybı gözde, böbreklerde sinir uçlarında hasar başlatabiliyor. Bu da hastanın daha çok sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle hastalık çok ileri düzey komplikasyonlar gelişmeden cerrahi uygulanmalıdır” diye konuştu.