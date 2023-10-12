Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2001 yılında askerliğinin bitmesine 35 gün kala tank kazasında şehit düşen Tankçı Onbaşı Engin Abay, vefatının 22. yıl dönümünde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.
KKTC’de 2001 yılında askerliğinin bitmesine 35 gün kala yaşanan tank kazasında şehit düşen Tankçı Onbaşı Engin Abay, kabri başında anıldı. Abay’ın şehit düşmesinin 22’inci yılında Tosya ilçesindeki Tosya Asri Mezarlığı’nda bulunan şehitlikteki kabri başında saygı duruşu ile başlayan anma töreninde, şehidin künyesi okundu. Yapılan duaların ardından şehidin kabrine güller bırakıldı.
Şehitlikte düzenlenen anma programına şehidin babası Rahmi Abay, annesi Emine Abay, ablası Emel Akacık, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.