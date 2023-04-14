Denizli’de 2015 yılında kendisini hırsızlıkla suçladığı bar işletmecisini öldüren ve 22 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, saklandığı bağ evinde JASAT tarafından yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesinin Pamukkale Mahallesi’nde 2015 yılının Ocak ayında meydana geldi. Bir barın işletmeciliğini yapan 3 çocuk babası Mustafa Öztürk, eşinin hırsızlık olayı meydana geldiğini haber vermesi üzerine eve doğru gitmeye başladı. Bu sırada evinin yakınlarında Bülent Ç.’yi gören Mustafa Öztürk, iddiaya göre şahsı hırsızlıkla suçladı. Bunun üzerine tartışan ikilinin daha sonra ayrılmasına rağmen öfkesine hakim olamayan Bülent Ç., av tüfeğiyle geri döndüğü mahallede Mustafa Öztürk’ü göğsünden vurdu. İhbar üzerine bölgeye giden ambulansla hastaneye kaldırılan Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Bülent Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan 7 yıl sonra tahliye edildi. Aradan geçen süre zarfında hakkında 22 yıl hapis cezası verilen Bülent Ç., teslim olmayınca hakkında yakalama kararı çıktı. Bunu üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından JASAT, şüphelinin Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesinde bulunan bir bağ evinde saklandığını belirledi. Harekete geçen JASAT, yaptığı başarılı operasyon sonucu hükümlüyü kıskıvrak yakaladı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen Bülent Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.