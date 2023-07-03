Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde “nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında 22 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 22 yıl hapis cezası ile aranan C.C. yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından C.C., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.