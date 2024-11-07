Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’kasten yaralama’ suçundan hakkında 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; ’Kasten Yaralama’ suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P.. yakalandı. İşlemleri tamamlanan O.P.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: iha