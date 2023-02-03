Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu (22), geçen yıl Temmuz ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık Ahmet Ç. (44), “Ben kimseyi öldürmediğimi en başında söylemek istiyorum. Katil siyah kar maskeli, siyah penyeli ve altında gri nokta bir eşofmanı vardı” dedi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu (22), geçen yıl Temmuz ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık Ahmet Ç. (44), “Ben kimseyi öldürmediğimi en başında söylemek istiyorum. Katil siyah kar maskeli, siyah penyeli ve altında gri nokta bir eşofmanı vardı” dedi.

Sivrihisar’ın İstiklalbağı Mahallesi’nde çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu (22), 2022’nin Temmuz ayında mahallede yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Topaloğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kimliği tespit edilemeyen katil zanlısının yaya olarak olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Hayvanlarına baktığı kişi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, maktul Mehmet Topaloğlu’nun hayvanlarına baktığı Ahmet Ç. (44), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müebbet hapis cezası istendi

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, şüpheli Ahmet Ç.’nin maktul Mehmet Topaloğlu’nu ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İlk duruşma görüldü

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde tutuksuz sanık Ahmet Ç. duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ç. ve tanıkların beyanlarını dinledi.

Kar maskeli bir kişi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü

Savunmasında Mehmet Topaloğlu’nu öldürdüğüne dair suçlamayı reddeden sanık Ahmet Ç., maktulün kar maskeli bir şahıs tarafından öldürüldüğünü ve kendisinin de şahsı kovaladığını ileri sürdü. Maktulün çoban olduğunu ve kendisine ait koyunlara baktığını ifade eden sanık Ahmet Ç., “Ben kimseyi öldürmediğimi en başında söylemek istiyorum. Olay yerine yakın olan bir bahçenin oradan bir şahsın ateş ederek atladığını gördüm. Ben olayın hemen öncesinde, olay yerinden yaklaşık 50-60 metre mesafeden Mehmet’in geldiğini görebiliyordum. Silah sesi duydum ve ardından şahsın bahçeden atladığını gördüm. Mehmet’in sol tarafından ateş ederek arkasına dolandı ve dere yatağına doğru gitti. Katil siyah kar maskeli, siyah penyeli ve altında gri nokta bir eşofmanı vardı. Bu şahsın boyu yaklaşık 1.70-1.80 metreydi. Şahıs çalılık bir araziye girdi. Ben ise ayağımda terlikle bu yere girmem mümkün olmadığından önünü kesmek için dolandım. Dere yatağına baktım ancak şahsı göremedim” dedi.

Sanığın tutuksuz yargılanmasına ve hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 24 Mart’a erteledi.