Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı (ASPAC) 2022 Dünya Konferansı çerçevesinde 22 farklı ülkeden gelen bilim merkezi yetkililerini ağırladı.

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı (ASPAC) 2022 Dünya Konferansı çerçevesinde 22 farklı ülkeden gelen bilim merkezi yetkililerini ağırladı.

“Bilim merkezleri ve müzelerin kültür ve değişimde rolü" ana temasıyla düzenlenen ASPAC 2022 Dünya Konferansı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ve GUHEM iş birliğiyle Bursa’da gerçekleşti. Konferansta gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan GUHEM, organizasyonun onur konuğu olan ASPAC Başkanı Prof. Dr. Lim Tit Meng, ASPAC İcra Direktörü Maria İsabel Garcia ve 22 farklı ülkeden gelen bilim merkezi yetkililerini ağırladı. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile birlikte merkezdeki düzenekleri deneyimleyen yetkililer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“GUHEM etkileyici bir bilim merkezi”

GUHEM’in çocuklarda ve gençlerde uzay ve havacılık farkındalığını artıracak bir yapı olduğunu ifade eden ASPAC Başkanı Prof. Dr. Lim Tit Meng, “Öncelikle ASPAC 2022 Dünya Konferansı’nın Bursa’da gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyuz. Dünyanın sayılı bilim merkezleri arasında yer alan GUHEM’le de bu sayede tanışma fırsatı yakaladık. Merkezi incelerken çok heyecanlandım. İçerideki her şey çok etkileyici bir şekilde kurgulanmış” dedi.

ASPAC İcra Direktörü Maria İsabel Garcia ise, “GUHEM’i ziyaret eden herkes havacılığa, uzaya ve astronomiye dair yepyeni bilgiler edinebilir. Uzay ve havacılık gibi önemli bir temayla kurgulanmış olan merkezdeki her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bursa böyle bir bilim merkezine sahip olduğu için oldukça şanslı” diye konuştu.

GUHEM genel müdürü ASPAC sahnesinde

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde devam eden ASPAC 2022 Dünya Konferansı’nın ikinci gününde GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu da ana konuşmacı olarak yer aldı. Mirahmetoğlu, ‘Kültürlerle Olan Bağımızı Güçlendirmemizi Sağlayan Teknolojiler” oturumunda açılış konuşmasını yaptı.