2.2 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı.

2.2 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT teklifi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Sosyal Sigortalar Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Teklifini görüşmek üzere toplandı.

CHP milletvekilleri ellerinde ‘Sadece EYT’ye değil, depreme de takıldık’ diyen sesi duyun’, ‘Aylık bağlama oranları arttırılsın’, ‘Ağustos Depremi oldu. SGK kayıtları ertelendi. 21 gün sonra yasa çıktı. EYT kapsamı 31.12.1999 olsun’ şeklinde pankartlar gösterdiler.

AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma da yaşandı.

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikle ilgili olarak, ”Emekliliği 65 yaşına çıkarıyorsunuz, onu niye düzelmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin, emeklilikte adalet olması gerektiğini belirterek, “Adalet, kademelendirme getirilmeli. Getirilmediği takdirde milyonlarca insan yine mağdur olacak” diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir muhalefet milletvekillerinin şov yaptıklarını söyleyerek, “İstanbul’da 17 bin insanı kapının önüne koymuşlar. Sizin milletten haberiniz yok. 14 Mayıs’ta milli iradenin tsunamisi geliyor” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, EYT’ye değinerek, “EYT’yi siz ürettiniz, biz çözüyoruz. Çalışma hayatına ilişkin tüm problemleri biz çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, emekli aylıklarına işaret ederek, “Emekli aylıkları on bin TL’nin üzerine taşınmalıdır. Aylık bağlama oranları 99 öncesine taşınmalıdır. EYT’liler 12 bin TL maaşı ulaşmalıdır” şeklinde konuştu.