Eskişehir’de, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri günü dolayısıyla göreve yeni başlayan ve afet bölgesinden dönen Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerde görev yapan acil tıp teknisyenleri ve teknikerleri ile bir araya geldi. Prof. Dr. Bilge ve Başhekim Dr. Pala, acil tıp teknisyenleri ve teknikerlerin 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü’nü kutladı.