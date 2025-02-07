Tunceli’de 22 kişiyi 60 milyon lira dolandırdığı belirlenen şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uzun vadeli ev ve araç satın alma şirketinin Elazığ şubesinde şube müdürü olarak görev yapan M.A. ve portföy yöneticisi O.A. isimli şahısların, şirket yönetmeliğinde belirtilen satış ve sözleşme esasları dışında kendilerine kar sağlamak maksadıyla, yanıltıcı bilgiler ve gerçeği yansıtmayan vaatlerle Tunceli’de ikamet eden 22 şahsı dolandırdıkları, bu şahıslar adına sahte sözleşmeler düzenleyerek kampanya ve organizasyon ücreti adı altında şahısları 60 milyon lira borçlandırdıkları tespit edildi. Şahıslar 6 Şubat’ta Tunceli ve Elazığ’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerin devam ettiği öğrenildi.