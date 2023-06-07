Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yüzme Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Bolu’da düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Karaçayır Yüzme Merkezinde gerçekleştirilen müsabakalara 22 il, 24 takım 245 sporcu ve antrenörler katıldı. Yüzme sporunda yeteneklerini sergilemek isteyen gençler, bu önemli müsabakalarda birincilik için Bolu Olimpik Yüzme Havuzu’nda mücadele edecekler. Açılış seremonisi, renkli gösteriler ve müzikler eşliğinde gerçekleştirildi. Sporcuların heyecanını artıran coşkulu atmosferde resmi açılış gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gençlerin spora olan ilgisinin ve başarılarının ülke genelinde gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Sporun gençlerin yaşamlarında önemli bir rol oynadığını ifade eden Güler, gençleri spora teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.

Açılış konuşmasıyla birlikte yüzme müsabakaları resmi olarak başlamış oldu. Genç sporcular, yeteneklerini sergilemek ve rakipleriyle mücadele etmek için suya atladı. Yüzme Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları, birbirinden heyecanlı yarışmalarla dolu bir programla devam edecek. Sporcular, farklı yaş kategorilerinde birincilik için kıyasıya mücadele edecek.