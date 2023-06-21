Bilecik’in 22 bin nüfuslu ilçesi Osmaneli’nde 150 kişi karate branşına ilgi duyarken, bunlardan 13’ü milli takıma seçildi.

1308 Osmaneli Belediye Spor bünyesinde kurulan karate branşında en küçüğü 7, en büyüğü 15 yaşında 150 sporcu Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası hazırlanıyor. Takımın antrenörleri Murat Salih-Tuba Kurnaz çifti, 2018 yılından bu güne büyük bir mesafe kat ederek, milli takıma şu ana kadar 13 sporcu gönderdi. Hedeflerin daha büyük olduğunu anlatan Murat Salih Kurnaz, "2016 yılında milli sporcu atamasıyla Osmaneli ilçesine beden eğitimi öğretmeni olarak atandım. Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin’in destekleriyle 2018 yılında karate branşını başlattık. Yaklaşık 150 sporcuyla eğitimlerimize devam ediyoruz. Toplamda 13 sporcumuz Türkiye derecesi aldı ve 13’üde milli takıma seçildi. Bu sene 7 sporcumuz Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası’nda yarışarak milli sporcu olacaklar. Bizim aslında büyük hedefimiz Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece yapan sporcular yetiştirmek" dedi.

Karate Antrenörü Tuba Kurnaz ise, eşiyle birlikte çalıştıklarını belirterek, "2018 yılından 2023 yılına kadar 150 sporcu ile bu işi sürdürdük, bırakanlar oldu devam edenler oldu. Birçok milli takıma sporcu verdik" ifadelerini kullandı.

5 yıldır karate yaptığını aktaran sporcu Yusuf Nuri Düger, "Geçen sene yapılan Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’nda ikinci oldum. Bu senede yapılan Türkiye Şampiyonası’nda tekrar ikinci oldum. Öncelikle hocalarıma teşekkür ederim. Daha sonra beni destekleyen aileme ve diğer sporcu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Birinci sınıfta karateye başladığını söyleyen sporcu İkbal Nisa Bozkurt ise, "Hocalarımın desteği ile takımımla derecemi aldım. Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldum. Sonra Sivas’a gittik ve 2015’li erkek grubumuz Türkiye üçüncüsü olarak, milli takıma seçildi. Ayrıca bu yıl Denizli’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda da Türkiye birincisi olan Tuba Çürük, Türkiye ikincisi olan Yusuf Nuri Düger ve üçüncü olan Rümeysa Dögenç arkadaşımız emeklerinin karşılığını aldılar. İnşallah seneye biz de derece alıp döneriz. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hocalarımızın desteği ödenmez. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben küçük yaşta bırakıyordum, hocalarım sağ olsun bıraktırmadılar. İnşallah bir dahakine derece alırız tekrardan derece alan arkadaşlarımı kutluyorum" şeklinde konuştu.