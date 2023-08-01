Afyonkarahisar’da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kentin farklı ilçelerinde 5 motosiklet çalan 2 şahsı yaklaşık 218 saat süren kamera incelemesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde M.A.O., isimli bir şahıs jandarmaya başvurarak motosikletinin çalındığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerin harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) inceleme başlattı. JASAT dedektifleri bölgedeki yaklaşık 218 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra olayı gerçekleştiren şahısların Y.B. (19) ve F.B. (16) olduğunu tespit etti. Ardından şahıslar Bolvadin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların çaldıkları M.A.O’ya ait motosiklette bulunarak sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Ardında soruşturmayı derinleştiren ekipler şahısların daha öncede Bolvadin’de 2, Şuhut ilçesinde 2 ve

Çay ilçesinde 1 motosikletin çalınması olaylarının failleri olduğunu ortaya çıkardı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.