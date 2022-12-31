Kocaeli’de polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 218 bin içi dolu ve boş makaron ile 160 kilogram tütün ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli’de polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 218 bin içi dolu ve boş makaron ile 160 kilogram tütün ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Polis ekipleri tarafında Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 43 bini içi dolu, 175 bin TAPDK bandrolü bulunmayan toplam 218 bin makaron, 55 sökülmüş TAPDK bandrolü, 2 sigara sarma makinası, 2 kompresör, 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.