Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan şahıs Köyceğiz ilçesinde yakalandı.

Hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmaktan 2, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan da 2 olmak üzere 4 ayrı suçtan 21 yıl, 5 ay, 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 32 yaşındaki B.E. Köyceğiz İlçesi Zeytinalanı Mahallesinde Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

B.E. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.