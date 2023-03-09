Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde yapılan Doğu Yaka Mekanik Katlı Otopark’ı açılış için gün sayıyor. Araç test aşamasının tamamlanmasının ardından hizmete açılacak tesis ile ilçedeki park yeri sorununun büyük oranda çözülmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediyemizin tüm imkanlarını hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kent merkezinin yanı sıra ilçelerde yaşanan otopark sorununu çözmek için hazırladığı projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi’ndeki eski pazar yerinin bulunduğu 1880 metrekarelik alanda 5 katlı 214 araç kapasiteli mekanik katlı otopark inşa edildi. Araç test aşamalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılacak otopark yerli mekanik sistemle çalışacak. Otoparkta otomobilleri sürücüler değil, asansörlü mekanik sistem park edecek. Araçlar yine aynı sistemle park alanından alınıp sahiplerine teslim edilecek.

Test süreci bitince hizmete girecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Doğu Yaka Mekanik Katlı Otopark’ın inşaatın tamamlandığını araç test sürecinin ise devam ettiğini söyleyerek “Test süreci tamamlanınca mekanik katlı otoparkımız hizmet vermeye başlayacak. Belediyemizin tüm imkanlarını hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda, projelerimizi belirleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğu Yaka Mekanik Katlı Otopark Projesi de bu çalışmalardan bir tanesi. Burası trafik akışının yoğun olduğu bir bölge. 214 araç kapasiteli olacak otoparkımız bu sıkışıklığı azaltacak ve rahat bir nefes aldıracak. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Tam otomatik, yerli yazılım

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Doğu Yaka Mekanik Katlı Otopark Projesi’nde görevli Elektrik- Elektronik Teknikeri Fethi Mert Hoşkit, “Sürücü arabayı bırakıyor. Araba sistem tarafından park ediliyor. Aynı şekilde de teslim alıyor. Tamamen yerli yazılım. Otomasyon sistem, tam akıllı. Herkes şaşırıyor ‘Nasıl olacak’ diye. Test aşamaları bitmek üzere” şeklinde konuştu

Çarşambalılar heyecanla bekliyor

Mekanik Katlı Otopark’ın hizmete girmesini heyecanla beklediklerini belirten Kamil Tekinkuş, “Bu otopark çok güzel oldu. Çarşamba’da çok sıkışık bir trafik vardı. Parklanma sorun. En azından bu otopark açılınca sokaklar biraz rahatlar. Her tarafta araç parkı. Dükkanların önü kapanıyor. Bence çok iyi oldu bu otopark projesi. Heyecanla açılışını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Rekabi Aydoğmuş ise proje nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür ederek “Allah başkanımızdan razı olsun. Çok güzel bir proje. Emek verilmiş. Görmediğimiz hizmeti gördük. Ne kadar teşekkür etsek az” ifadelerini kullandı.