Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından 213 traktör ve tarım aracı sürücüsüne güvenlik trafik eğitimi verildi.

Çay İlçe Jandarma komutanlığı trafik Jandarma Timleri tarafından Karacaören beldesinde eğitim çalışması yaptı. Video slayt gösterileri eşliğinde yapılan eğitim çalışmasında traktör kazalarına karşı koruma demiri, sarı ikaz lambası ve römorklarda olması gereken üçgen reflektörleri, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda önemli bilgiler verildi. Trafikte tescilsiz olarak kullanılan patpatlarda reflektör bulundurulması ve ışık donanımının olması gerektiği bunların da trafikte görünürlülüğü artırdığı ve kaza riskisini azalttığı kaydedildi.

Eğitim çalışması soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.