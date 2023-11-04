DÜZCE (İHA) – Cumhuriyet’in 79. yılında başlatılan 100. yıla mektup kampanyasına katılan Düzceli Gülsen Sağlam, o zamanlar 3 ile 6 yaşlarında olan kızlarına mektup yazdı. 21 yıl önce yazılan mektuplar çocuklarına ulaştı. Çocuklar mektubu okuyunca duygu dolu anlar yaşadı.

Düzce’de yaşayan Gülsen-Savaş Sağlam çiftinin, "Cumhuriyet’in 100. yılına Mektup Kampanyası" çerçevesinde 2002’de yazdıkları mektup, 21 yıl sonra çocuklarına ulaştırıldı. 1986 yılında yapılan milenyuma mektup kampanyasının ardından yapılan Cumhuriyet’in 100. yılına mektup kampanyasına katılan Gülsen Sağlam, o zaman 3 ile 6 yaşında olan kızları için mektup yazmaya karar verdi. Eşiyle beraber yazdığı ve 25 Ekim 2002 tarihinde PTT’ye teslim edilen mektuplar, aradan geçen 21 yılın ardından evlerine gelen PTT görevlilerince kızlara verildi.

“Sağlıkla ikisine de mektupları teslim ettim”

Kızlarına mektup yazma fikrinin 1986 yılında milenyuma mektup kampanyasının ardından yapılan ilk mektup kampanyasına katıldığını belirten Gülsen Sağlam, “1986 yılında milenyum yılına mektup kampanyasını basında gördüğümde çok hoşuma gitmişti. 2002 yılında Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 100. Yıla mektup kampanyası başlatıldı. Hemen o zaman 1999 doğumlu küçük kızım ile 1996 doğumlu büyük kızıma mektup yazmak aklıma geldi ve yazmaya başladım. Ama malum Düzce deprem bölgesiydi babaannemin evinin adresini verdim. Mektuplarda 21 yıl sonra çocukların ellerine ulaştı. Bir dönem unuttum mektup yazdığımı ama daha sonra aklıma geldi. Dişini ve ilk saçlarını saklıyordum. Deprem olup da onları bir daha kaybetmemek için onları zarfın içine koydum. Unutmadım yani. Duygu oldu Rabbim’e şükürler olsun hayattayım. Hep onu düşündüm yazarken, ölmüş olursam çocuklarım bir daha benim ölümümü yaşayacaklar diye bir düşüncem oldu ama kalktı ortadan sağlıkla mutlulukla ikisine de teslim ettim. Eğer bir kampanya olursa tabii ki yazmak isterim” dedi.

“Tarifi mümkün olmayan şeyler yaşattı”

21 yıl sonra kendilerine gelen mektup sonrasında şaşırdıklarını belirten Buse Nur Sağlam, “O zamanlar 6 yaşındaydım. Hiç aklımda yok böyle mektup durumları. O çocukluk zamanı çok güzel çok huzurlu zamanlardı. Çok güzel bir çocukluk yaşadım. Mektubu aldım okudum. Hiç beklemediğim bir şeydi. Duygu dolu anlar yaşadık. Tarifi mümkün olmayan şeyler yaşattı bizlere bu yüzden Anneme teşekkür ediyorum. Annem bize bu konuda vesile oldu. Biz de çocuklarımıza böyle mektuplar yazmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Ayşe Nida Sağlam da çok mutlu olduğunu söyledi.