Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde yaşayan esnaf Ertuğrul Hakan Taştan’ın 21 yıl önce Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle oğlu ve eşine yazdığı mektup ellerine ulaştı.

PTT tarafından 2022 yılında düzenlenen “2023’e Mektup’ kampanyasına katılan Taştan’ın 25 Haziran 2002 tarihinde oğlu ve eşine yazdığı mektup Cumhuriyetin 100.yılında ellerine ulaştı.

Babasının mektubu yazdığı zaman 8 yaşında olduğunu ve bu olaydan kendilerine hiç bahsetmediğini kaydeden Şiran Devlet Hastanesi Personeli Oğuzhan Taştan, “Babamın ben 8 yaşındayken yazdığı bu mektuptan bize hiç bahsetmemesi tam bir sürpriz oldu. Şaşırdık ve çok mutlu olduk. Cumhuriyet’in 100.yılına özel başlatılan mektup projesi kapsamında ailesi ve çocukları için mektup yazmaya karar vermiş. Bana ve anneme ayrı ayrı yazılan mektup çok net ve berraktı. Çok iyi koşullarda saklanmış. İçinden 3 tane de fotoğraf çıkması ayrı bir güzellikti” diye konuştu.

21 yıl sonra gelen mektubu yoğun duygular içinde okuduklarını kaydeden Taştan, “Bir insana 100 yılda bir şans gelir derler işte öyle oldu ve bize denk geldi. Müthiş bir duygu. Mektupta birlik, beraberlik, iyi olun, okuyun, okutun gibi güzel temenniler ifade etmiş babam. Teknoloji çağında olmamız nedeniyle ben ilk ve son kez bir mektup aldım. Benim için çok hoş bir miras oldu. Ömür boyu saklayacağım. Bana bu duyguları bana yaşatan, beni mutlu eden babama ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.