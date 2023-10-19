4 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol B., Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri, Bodrum 6.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlü veya tutuklunun kaçması suçu ile 3 ayrı Bodrum İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan aranan Erol B.’nin (42) Turgutreis’te olduğunu tespit etti.

4 ayrı suçtan 21 yıl 7 Ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Erol B., Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Kısım Amirliği tarafından yakalandı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.