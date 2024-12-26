Tokat’ta dolandırıcılık suçundan 21 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık olaylarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında 12 farklı suç kaydı bulunan ve dolandırıcılık suçundan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Y.’nin izini sürdü. Fiziki ve teknik takip çalışmalarıyla tespit edilen İ.Y., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tamamlanan adli işlemlerin ardından hükümlü, Tokat Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: iha