Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Cıngı: “AK Parti sosyolojideki hanedanlık teorisini çökertti” Cıngı: “AK Parti sosyolojideki hanedanlık teorisini çökertti”

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesi’ne bağlı Eğribucak mahallesinde operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda; hakkında ’Nitelikli Yağma’ suçundan toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. yakalandı.

Gözaltına alınan H.D. işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.