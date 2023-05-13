Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesi’ne bağlı Eğribucak mahallesinde operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda; hakkında ’Nitelikli Yağma’ suçundan toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. yakalandı.
Gözaltına alınan H.D. işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.