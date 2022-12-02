Olay, 28 Kasım Pazartesi gecesi yaşanmıştı. Üniversite okuduğu İstanbul’dan geldikten sonra aile evine gitmek isteyen 21 yaşındaki M.K. isimli genç kız, Adapazarı Gar Meydanı’ndan bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 54 M 0258 plakalı minibüste adeta dehşeti yaşamıştı. Bindiği minibüste cezaevinden 8 gün önce çıkan ve daha öncesinde 30 adet farklı suçlardan kaydı bulunan şoför S.S.Y.’nin cinsel saldırısına uğrayan M.K., karşı koyunca darp edilmişti. Olayın ardından yakalanan S.S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın dehşeti yaşadığı 54 M 0258 plakalı minibüs trafikten men edildi.

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