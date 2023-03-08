Küçükçekmece’de 21 yaşındaki genç kadın, iş yerine giderken arkasından gelen ve eski sevgilisi olduğu ileri sürülen şahıs tarafından kezzapla yaralandı. Genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece’de 21 yaşındaki genç kadın, iş yerine giderken arkasından gelen ve eski sevgilisi olduğu ileri sürülen şahıs tarafından kezzapla yaralandı. Genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi’nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen 23 yaşındaki M.C.K. isimli şüpheli şahıs, 21 yaşındaki Y.T. isimli genç kadını işe gittiği sırada arkasından takip edip silahla tehdit ederek elindeki kezzabı kadına doğru attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kadın, sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Araştırmalarda; M.C.K. isimli şahsın madde bağımlısı olması sebebiyle 3 ay önce ayrıldıkları, ayrıldıktan sonra M.C.K.’nın Y.T.’yi rahatsız etmeye başladığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.C.K.’nin sorgulamasında narkotik madde ticareti ve yaralama suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında uzaklaştırma kararı uygulanarak "Kasten Yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kadının hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.