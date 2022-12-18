Eskişehir’de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu’nun başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi ve olayla ilgisi olduğu düşünülen şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir’de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu’nun başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi ve olayla ilgisi olduğu düşünülen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Ayşenur Çolakoğlu (21) ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan F. (21) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan F., yanında bulundurduğu tabancayla Çolakoğlu’nun başına ateş etti. Ağır yaralanan Ayşenur Çolakoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşenur Çolakoğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi Hasan F. ile olayla ilgili olduğu düşünülen M.F. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.