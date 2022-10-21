Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’nda Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Çetin Oktay Kaldırım konuşma yapmak için çıktıkları kürsüde şiir okudu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’nda Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Çetin Oktay Kaldırım konuşma yapmak için çıktıkları kürsüde şiir okudu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başladı. Programda açılış konuşması yapmak için kürsüye çıkan Vali Kaldırım, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Başkan Yüce, konuşmalarını sadece şiir okumaya ayırdı. Şiir dolu bir programın yaşandığı buluşmada şairler de kaleme aldıkları eserleri dinleyicilerle paylaştı. Yüce, programa katılan tüm kültür sanat dostlarına, yurtiçi ve yurtdışından gelen misafir şairlere teşekkür ederek, şiir dolu, şiirler dolu günler temenni etti.

AKM’de gerçekleştirilen açılış programında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, şairler ve sanatseverler yer aldı.