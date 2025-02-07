Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara aktarıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, üretime değer vererek, çiftçileri desteklemeyi sürdürdüklerini kaydetti.

2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardıklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılan destekleme ödemeleri arasında 1 milyar 997 milyon 350 bin lira hububat desteği, 94 milyon 29 bin lira lisanslı depoculuk desteği ile 72 milyon 943 bin lira olarak da kırsal kalkınma yatırımları desteği bulunuyor.