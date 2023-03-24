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Dünya Ormancılık Haftası boyunca açık olacak olan sergideki tablolar satışa çıkarılarak, elde edilen gelir depremzedelere gönderilecektir.

Projede, doğada atık yoktur felsefesi anlayışıyla ormanlardaki ağaçların kozalak, tohum, tohum kapsülü, yapraklar, dallar, kabuklar, sarılıcı bitki teğelleri, meyve kuruları, yosunlar, likenler, tohum dalları, tohum kadehleri, çiçek kuruları ve bitki kanseri dokuları kullanarak tablo ve dekoratif ürünler, 21 Mart Dünya Ormancılık Gününde “Köklerinde Sanat Var” adlı sergiyle taçlandırıldı. Projede, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü personel ve aileleri ile depremzede vatandaşlarımız yer aldı.

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