Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da oltasına 20 kiloluk balık takılan Cihan Apaydın, bu kez Pertek’te 21 kiloluk sazan avladı ve video çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Elazığ’da amatör balıkçı Cihan Apaydın, oltayla bu kez 21 kiloluk sazan balığı yakaladı. Geçtiğimiz günlerde yine Keban Baraj Gölünde 20 kilogram ağırlığında aynalı sazan balığı yakalayan Apaydın, bu kez video çekerek anı ölümsüzleştirdi. Oltasına 21 kilogram ağırlığında aynalı sazan balığı takılan Apaydın görüntü çekerek, “Yine şovumuzu yaptık, herkese bol şans” dedi. Apaydın’ın sözleri tebessüm ettirdi.