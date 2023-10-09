Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl 21.’si düzenlenecek olan Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması başvuruları başladı. Türkiye’nin en prestijli çocuk resim yarışmaları arasında gösterilen ’Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması’ bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı temasıyla gerçekleştirilecek.

Mersin Yenişehir Belediyesi, dünyaca ünlü Mersinli ressam Ahmet Yeşil’in adını taşıyan ve Yeşil’in de jüri üyesi olarak yer alacağı yarışmanın ana destekçisi olarak bu yıl da minik ressamları buluşturacak. 6-8, 9-11 ve 12-15 yaş kategorilerinde 28 Ekim Cumartesi günü 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak resim yarışması için son başvuru tarihi 25 Ekim Çarşamba günü olarak belirlendi. Yarışmada çocukların kullanacağı tüm malzemeler de Yenişehir Belediyesi tarafından temin edilecek. Katılımın 300 başvuru ile sınırlı olduğu yarışmada her kategorilerinde dereceye giren ilk üç kişiye tablet ödülü verilecek.

Yarışmanın jüri üyeleri ise şu şekilde: Ahmet Yeşil, Veli Mert, Aynur Sakuçoğlu, Dönay Öniş ve İbrahim Tokaslan.