Eskişehir’de kaçak yollardan temin ettiği sigaraları satan bir şahsa yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 21 bin TL değerinde 259 paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Odunpazarı İlçesi’nde kaçak yollardan temin ettiği çeşitli markalardaki sigaraları müşteri buldukça piyasaya sürerek satış yapan bir şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonucu piyasa değeri 21 bin TL olan 259 paket bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.