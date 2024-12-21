Samsun Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık yılın en uzun gecesine özel Bilim Samsun’da Uzay Şenliği düzenledi. Uzay ve havacılık temalı birçok etkinliğin düzenlendiği şenlikte çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.

Bilimsel eğitim olanaklarıyla dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi düzenlediği etkinlikler ve organizasyonlarla da çocuklara yepyeni ufuklar açıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Samsun’da düzenlenen 21 Aralık Uzay Şenliği programı da birbirinden özel anlara sahne oldu. Yılın en uzun gecesine atfen düzenlenen etkinlikte uzay ve havacılık temalı atölyeler kuruldu, gösteriler düzenlendi. Bilgi yarışmaları ile öğrenciler uzay ve havacılıktaki bilgi ve maharetlerini yarıştırdı.

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Bilim, uzay ve havacılık noktasında yeni bilgiler öğrenmek yeni bir deneyim kazanmak isteyen öğrenciler bu fırsatı kaçırmadı, etkinliğe her yaş grubundan çocukların da velilerin de ilgisi yoğun oldu. Çocuklar hem eğlenceli anlar yaşadı hem de bilgi ve deneyimlerini pekiştirdi.