Bu yıl 21’incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, 400’e yakın yayınevi ve 800’ün üstünde yazarı kitapseverlerle buluşturacak.

21. Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da başladı. Kültürel psikiyatri eğitimi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Kemal Sayar’ın onur konuğu olarak katıldığı fuarda Azerbaycan Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi halk dansları topluluğu bir gösteri yaptı. Fuarda Azerbaycanlı opera sanatçısı Fidan Huseynova da yer aldı.

Prof. Dr. Kemal Sayar, kitabın insanı anlamak için ayna görevi yaptığını belirterek, “Kitap, zihin evrenimizi, gönül evrenimizi genişleten bir şey. İnsanı anlamak için kendimizi anlamak için başvuracağımız adeta bir ayna. Okuyan insan bildiği ezberleri unutur dünyayı yeni yeni biçimlerle görmeye başlar kendine bu organında olduğu gibi meydan okuma cesaretini gösterir. Dünyadaki bildik ezberlere meydan okuma cesaretini gösterir. Böylece kendi zihinsel evrini genişlettiği gibi dünyadaki tanışların, akrabaların da sayısını artırır. Size yüz yıl önce yazılmış bir romanı okurken, diyelim ki, Sen Petersburg’ün tanrı sokaklarına uzanırsınız, o insanların hayal dünyalarına ortak olursunuz, onlar gibi olmanın neye benzediğini anlarsınız. Dünyadaki empati devriminin, merhamet devriminin temel saç ayağını kitapların oluşturduğu dile getirilir” dedi.

“Kitap kötülüğe meydan okuma cesareti verir”

Sayar, ‘Tom Amcanın Kulübesi’ kitabından da örnekler vererek, “Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri’nde köleliğe son veren yasalar, Tom Amcanın Kulübesi adlı küçücük bir kitap sayesinde olmuştur. Tom amcanın kulübesi kitabını okuyan beyazlar o zamana kadar acı çeken Afrikalı Amerikalıları veya işte daha tercih edilmeyen ifadeyle zencilerin problemini anlamışlardır. Bizim yakınımızda meğerse bu kadar büyük acı çeken insanlar varmış demişlerdir. O zaman kitle iletişim araçları yaygın olmadığı için ancak bir romanla haberdar olabilmişlerdir. Dolayısıyla aslında iyi kitaplar okumak bizi iyi insanlar da yapar. Kötülüğe meydan okuma cesareti verir. Bildiğimiz ezberleri ve baskı mekanizmalarını sorgulama cesareti verir. Bildiğimiz ezberleri ve baskı mekanizmalarını sorgulama cesareti verir. İyi insan olmanın yolu iyi okur olmaktan da geçer. Dolayısıyla her kitap fuarı ruhlarımız için, zihinlerimiz için, dimağlarımız için bir ziyafettir” ifadelerini kullandı.

“Aradığım kitapları rahatlıkla bulabiliyorum”

Fuarı ziyaret eden Nihal Sariç, istediği kitapları bulduğunu söyleyerek, “Genellikle kendi dönemime ait yeni yakın dönemdeki kitapları tercih ediyorum. Akıcı olmasına özellikle de önem veriyorum. Aradığım kitapları rahatlıkla bulabiliyorum” şeklinde konuştu.