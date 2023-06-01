Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin 21.’si yarın geleneksel hale gelen Yörük Göçü ile başlıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Atatürk Heykeli önünden saat 17:30’da başlayacak Yörük Göçü ve Kortej Yürüyüşüne tüm vatandaşları davet etti.

21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali bu yıl ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Cumhuriyetleri’ teması ile 2-3 ve 4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dünya çapında katılımın olacağı ve Türk Devletleri’nin temsil edileceği festival; paneller, sergiler, stantlar, konserler ile pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Alanya halkının da her yıl özlemle beklediği festival, 2 Haziran Cuma günü, saat 17:30’da Yörük Göçü ile başlayacak.

Yörük Göçü, Atatürk Heykeli önünden başlayarak Bostancıpınarı Caddesi’ne oradan da İskele Caddesi’ne kadar sürecek. Yörük Göçü’nde Alanya’ya özgü pek çok geleneksel ve kültürel öğe yer alacak. Büyük yürüyüş, her yıl olduğu gibi binlerce vatandaşın da katılımı ile coşku içerisinde gerçekleştirilecek.

İlk gün ünlü sanatçı Hadise konser verecek

Yörük Göçü’nün ardından İskele Şelale Meydanı’nda birbirinden renkli etkinlikler ve sergiler vatandaşları bekliyor olacak. Meydanda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu festivale katılan vatandaşlara unutulmaz bir gösteri gerçekleştirecek. Şelale önündeki etkinliklerin ardından ise Alanya Belediye Binası arkasında kurulan sahneye saat 21:00’de Türk Dünyası’nın önemli sanatçılarından Arslanbek Sultanbekov, hemen ardından ise sevilen sanatçı Hadise çıkacak. Yıldızlar geçidine sahne olacak festivalde; Azerin, Tan Taşçı, Radyo D DJ’leri ve Yıldız Tilbe de Alanya’daki sevenleri ile bir araya gelecek.

Başkan Yücel Tüm vatandaşları festivale davet etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yörük Göçü ve Kortej Yürüyüşü ile başlayacak ve 3 gün sürecek festivale tüm vatandaşları davet etti. Başkan Yücel, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Cumhuriyetleri teması ile düzenleyeceğimiz 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’miz başlıyor. Sizler için onlarca etkinlik hazırladığımız festivalimiz, yine dünya çapında ses getirecek ve şehrimizin tanıtımına da büyük katkıları olacak. Festivalimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Yörük Göçü ile başlayacak. Alanya’mızın tarihini, kültürel öğelerini ve geleneklerini korumak, kollamak ve yaşatmak için her zaman canla başla çalışan bir belediyeyiz. Festivalimiz ile bu değerleri tüm dünyaya gösterme ve tanıtma fırsatı buluyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 2 Haziran Cuma günü, saat 17:30’da Atatürk Heykeli önünden Yörük Göçü ve Kortej Yürüyüşü ile başlayacak festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.