21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde adeta yıldızlar geçidi olacak. Başkan Yücel; “Ülkemizin en önemli sanatçılarını ağırlayacağımız; sergilerimizle, panellerimizle, gösteri ve çeşitli etkinliklerimizle Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Kültürünü ve Türk Dünyasını tanıtacağımız festivalimize tüm vatandaşlarımızı, Alanya halkını ve şehrimizde bulunan misafirlerimizi davet ediyorum” dedi.

Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin 21.’si 2-3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalin basın lansmanı bugün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Spor Müdürü Levent Uğur, Kültür Müdürü Nimet Hacıkura, Çevre Koruma Müdürü Sevda Çapa, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Özel Kalem Müdürü Bilal Nurgül ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda birim müdürleri festival çerçvesinde vatandaşlar için hazırlanan konserler, etkinlikler, sergiler, stantlar ve paneller hakkında bilgiler aktardılar ve tüm Alanya halkını festivale davet ettiler.

Festival ünlüler geçidine sahne olacak

Festivalin gelenekselleşen açılış organizasyonu 2 Haziran Cuma günü yine Yörük Göçü ve Festival Korteji ile saat 17.30’da Anıt önünden başlayacak. Ardından İskele Şelale önünde saat 18.30’da İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne alacak. 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde adeta yıldızlar geçidi olacak. Festivalin açılış konserini 2 Haziran Cuma saat 21.00’de Arslanbek Sultanbekov gerçekleştirecek. Ardından saat 22.00’de ise ünlü sanatçı Hadise sahneye çıkacak. 3 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’de sahneye çıkacak olan Tan Taşçı, sevilen parçalarını Alanyalılar için seslendirecek. 4 Haziran Pazar akşamı ise kapanış konserlerini saat 21.00’de Azerin ve saat 22.00’de Yıldız Tilbe verecek.

Birbirinden değerli onlarca sergi vatandaşlarla buluşacak

Festivalin orta meydanına büyük otağ çadırı ve onun etrafına yerleştirilecek 25’er metrekarelik 8 ayrı çadırla özel bir alan oluşturulacak. Bu alanda “Türk Cumhuriyetleri” temasıyla Türk kültür mirasına ait ekinlikler geleneksel ve çağdaş yöntemler ziyaretçilere sunulacak. Orta meydan merkezde yer alan en büyük çadır ve etrafında ise 100. Yıl Hatıra Para Basımı, Türk Cumhuriyetleri Otağları Sergisi, Minyatür Atatürk Kıyafetleri Sergisi, Yer Gök Kırmızı Beyaz Bayrak Sergisi, Cumhuriyetin Arşivi Fotoğraf Sergisi, Cumhuriyetin 100. Yılında Tarihteki Türk Devletleri ve Bayrakları Sergisi, Cumhuriyetin 100. Yılında Tarihteki Türk Devletleri Pul Sergisi, Cumhuriyetin 100. Yılında Türk El Sanatlarından Esintiler, Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi, Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödül Alan Fotoğraflar Sergisi, Geleneksel El Sanatları Sergileri, Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Eser, Amberin Sırları Sergisi yer alarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

3 Haziran Cumartesi günü saat 14:00 ile 16:00 arasında “Dilde Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Tarihi Önemi” paneli gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Himmet Büke, Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler ve Doç. Dr. Ergenekon Savrun vatandaşlara değerli bilgiler aktaracaklar.

Stantlar vatandaşları ağırlayacak

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenecek 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali çerçevesinde İskele’ye kurulacak 400’e yakın stant misafirlerini ağırlayacak. Gerek Türk Dünyası’nın zengin kültür mirasının tanıtılacağı kültür-sanat stantları gerekse Alanya yöresel lezzetlerinin tadımı ve tanıtımının yapılacağı yeme-içme stantları yine ziyaretçi akınına uğrayacak.

Cumhuriyetin 100 yılında Türk cumhuriyetleri”

Başkan Yücel de tüm birimlerle birlikte aylardır festival için hazırlandıklarını belirterek, “Bu yıl her yıl olduğu gibi çıtası çok yüksek bir festivalle halkımızın karşısında olacağız. Dolu dolu yaşayacağımız bir festival olacak. Bildiğiniz gibi her yıl festivalimizin özel bir teması var. Bu yılki, festivalimizin teması da Cumhuriyetin 100. yılında Türk Cumhuriyetleri. Türk Dünyasının birliği ve dirliğinin tesisi gayesiyle düzenlediğimiz festivalimizde Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci statüsünde olan ülkeler Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan’dan festivalimize üst düzey katılımlar olacaktır” dedi.

“16 ülkeden 300 kişilik heyeti ağırlayacağız”

Festival çerçevesinde bu yıl yurt dışından çok fazla katılım olacağını belirten Başkan Yücel, “Türk Cumhuriyetlerinden ve kardeş şehirlerimizden toplam 16 ülkeden 300 kişilik bir heyeti festivalimiz boyunca Alanya’mızda ağırlayacağız. Festivalimizin düzenlenmesinde iş birliği ve katkı sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatına, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Alanyalı hemşerimiz Sayın Ömer Kocaman’a, (TÜRKSOY) Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’na, (TİKA) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na, (TURKPA) Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’ne, Uluslararası Türk Akademisi Başkanlığına, Türk Kültür ve Miras Vakfı’na teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.

Başkan Yücel son olarak tüm vatandaşları festivale davet ederek, “Ülkemizin en önemli sanatçılarını ağırlayacağımız, sergilerimizle, panellerimizle, gösteri ve çeşitli etkinliklerimizle Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk kültürünü ve Türk Dünyasını tanıtacağımız festivalimize tüm vatandaşlarımızı, Alanya halkını, şehrimizde bulunan misafirlerimizi davet ediyorum” dedi.