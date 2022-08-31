Erzurum’da ayılar çöplüğe indi. 20’den fazla ayıyı çöplükte yiyecek ararken görüntüleyen Ukrayna uyruklu Marrina Yanar o anları cep telefonu kamerasıyla çekti.

Erzurum’da ayılar çöplüğe indi. 20’den fazla ayıyı çöplükte yiyecek ararken görüntüleyen Ukrayna uyruklu Marrina Yanar o anları cep telefonu kamerasıyla çekti.

Erzurum’un Şenkaya İlçesinde bulunan bir çöplüğü yiyecek aramak için ayılar istila etti. Sayıları 20’yi geçen ayıların büyüklüğü görenleri etkisi altında bıraktı.

Öte yandan ayılar Ukrayna uyruklu Marinna Yanar ve eşi Uğur Yanar’ın cep telefonu kameralarına yansıdı. Marinna Yanar “Ayılar her gün buraya geliyor artık bizim komşumuz oldular” diyerek bir seferde 28 ayı saydıklarını belirtti.